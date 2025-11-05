René Pinto se uniforma con los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional arranca este martes con los Leones del Caracas enfrentando en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada a las Águilas del Zulia.

Previo a este encuentro, ya se vio practicando a varias de las nuevas incorporaciones del combinado melenudo, tal como ocurre con Liván Soto, el lanzador Anthony Vizcaya o el receptor René Pinto, quienes se incorporan al roster.

Este último espera adoptar la titularidad en el transcurso de la semana para potenciar la posición de la receptoría, la cual ha tenido problemas en el arranque del campeonato durante la presencia de Jhonny Pereda y Gabriel Lino.

En la temporada pasada, donde fue cambiado al Caracas desde los Navegantes del Magallanes, tuvo una participación de 23 juegos como melenudo en los que bateó para .220 con seis dobles, dos cuadrangulares y veinte carreras impulsadas.

Aun así, Pinto ha mostrado ser un jugador determinante cuando su equipo le ha necesitado y un experimentado receptor que puede contribuir a mejorar el pitcheo de los Leones del Caracas, actualmente, el peor de la liga en este renglón.