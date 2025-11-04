LVBP: Leones se miden a las Águilas con dos nuevos grandesligas en su lineup

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes marca el inicio de la cuarta semana de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Una de las citas que más promete emociones se realizará en el Estadio Monumental, donde Leones del Caracas recibirán a unas inspiradas Águilas del Zulia a partir de las 7:00 pm.

El condimento especial de este encuentro lo protagonizarán dos grandesligas venezolanos, quienes vuelven a uniformarse con los melenudos luego de la zafra pasada: Liván Soto y Lenyn Sosa. Recordemos que mientras el primero jugó 38 compromisos, el segundo vio acción en 25 encuentros.

Leones va con todo frente a Águilas

Para el manager José Alguacil es importante que el equipo reaccione y comience a levantar su rendimiento. Es por eso que con las incorporaciones de Soto y Sosa, así como la llegada de Anthony Vizcaya y Carlos Hernández, los resultados positivos se consoliden a partir de esta jornada para salir de los últimos puestos.

Lineup Leones del Caracas

Harold Castro (LF) Lenyn Sosa (2B) Yonathan Daza (CF) Aldrem Corredor (1B) Jhonny Pereda (C) Oswaldo Arcia (RF) Wilfredo Tovar (DH) Liván Soto (SS) Brainer Bonaci (3B) Erick Leal (P)

Por su parte, el estratega Lipso Nava tratará de mantener el buen presente de los rapaces. En su caso, se han apoderado del segundo lugar de la tabla de posiciones, siendo el equipo que más cerca está de la cima. Cabe agregar que, en comparación con la última victoria, el equipo presenta varios cambios en su lineup.

Lineup Águilas del Zulia