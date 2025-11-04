Tras el retiro del campeón: Hermano completo de El De Froix retoma la acción en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada tiene diez interesantes carreras sin prueba selectiva, ni de grado a realizarse a partir de la 12:35 de la tarde del domingo 09 de noviembre, como parte de la décima fecha del tercer meeting del año en el óvalo de Coche.

Hermano completo: Carreras Válidas 5y6 nacional La Rinconada

La décima carrera, tercera válida, fue reservada para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, hay nueve purasangres inscritos para correr en 1.300 metros.

La carrera marca el regreso de El Gran Barlovento, ejemplar con un linaje excepcional: es hermano completo de El De Froix, ganador selectivo que sumó 16 victorias en 42 presentaciones y que, hace poco, fue retirado de las pistas.

El potro, hijo de King Seraf en Gazelda (por Wied Wonder), nació en el Haras La Orlyana y corre para el Stud 'Alvajos'. La responsabilidad de su preparación recae en Rubén Lanz, quien hará yunta con el jinete profesional Jean Carlos Rodríguez.

Cabe destacar que el tresañero cuenta en su haber con tan solo cinco presentaciones sin conocer victoria. Fue capaz de participar en dos pasos de la triple corona nacional y precisamente en el clásico "Cría nacional" disputado el seis de julio del presente año arriba séptimo en carrera ganada por Maple Grove.

Dicho ejemplar hará su regreso con los implementos Cc (Casquillos Correctivos), Gr (Gríngolas), La (Lengua Amarrada) y M (Martingalas), esta yunta en la presente campaña tiene récord de tres actuaciones sin conocer el triunfo, así que pendientes que pudieran cristalizar este domingo.

Ejercicios Previos a reaparecer: El Gran Barlovento

Oct25 J. C. Rodríguez E/P 32,1 46,2 60 73 (1000) 86 2P 99,2 4P 113,1/ muy cómodo, brisas en banda con remate de 13.

Nov01 J. C. Rodríguez E/P 28,4 42,2 55 68,1 (1000) 80,4 2P 94 4P 108,3/ bridas en banda, buena acción con remate de 13,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.