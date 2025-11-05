Tiburones inicia la semana con una "fiesta" de batazos contra Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira sacaron a relucir su mayor fortaleza (ofensiva), para propinarle una paliza a los Tigres de Aragua con pizarra final de 17 carreras por 6, liderados por el novato Jadher Areinamo, quien conectó grand slam.

Lo que parecía un duelo de "toma y dame", luego de marchar 4-3 en los primeros cinco episodios, terminó tomando otro rumbo del sexto en adelante.

Tiburones se soltó a batear:

Luego de voltear el desafío parcialmente 6-4, por los "Bengalíes" vino a lanzar el foráneo Andrew Schultz, quien no vino controlado y un error en tercera de Eduardo Escobar, terminó de impulsar la embestida de La Guaira, quienes hilvanaron un rally de cinco rayitas en esa sexta entrada, para irse arriba nuevamente 9-6.

En el siguiente capítulo, sumaron dos más, con bambinazo de Pedro Castellanos y la brecha terminó de abrirse en el octavo, cuando los locales pisaron el plato en seis oportunidades, liderando ese rally el joven Areinamo con dantesco grand slam.

En total, la ofensiva litoralense sumó cuatro estacazos de vuelta completa esta noche. La victoria, fue para Stiven Cruz y la derrota va a la cuenta de Schultz.

Con este triunfo, Tiburones escala al cuarto lugar de la tabla y pone su récord en .500 (8-8), mientras que los maracayeros quedaron en la cima, pero ahora con foja de 11-5.