Pastelero venezolano conquista el paladar de la Miss Universo 2024

En medio de la concentración por el Miss Universo 2025, el chef pastelero José Mario, llevó unos dulces criollos nada más y nada menos que a Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, quien al parecer quedó encantada con la degustación.

El maracucho consiguió esta oportunidad y junto a su equipo se encargaron de la repostería que sería entregada a la danesa, coronada como la máxima reina de belleza en México del año pasado.

El pastelero hizo su sueño realidad

José Mario fue invitado a formar parte de un catering especial dentro del camerino de Victoria Kjær, quien ya con la corona en su poder, fue agasajada con una selección de repostería fina hecha por el zuliano y su equipo.

En su publicación en Instagram, el pastelero contó que su labor consistió en los mini dulces con su “toque mágico” mientras que su colega @bielinascatering asumió la comida principal.

“Una de las experiencias más emocionantes de mi carrera fue compartir el honor de darle sabor al camerino de la actual Miss Universo”, escribió.

Lo que hace especial este momento es el reconocimiento al sabor venezolano, y es que, José Mario reveló cuál es el dulce que más le gusta a la reina universal: “Un detalle curioso… ¡a nuestra Miss le encanta el dulce de leche!” afirma el texto.

Un momento de orgullo zuliano

Para el chef maracucho, nacido en la región costera del Zulia, esta oportunidad representa algo más que un evento, pues, es la visibilización de la repostería venezolana en un entorno internacional.

“Gracias de corazón a quienes nos invitaron a vivir esta experiencia tan especial. @missbellezaintuniverso Fue un momento que reafirma que los sueños, con fe y pasión, sí se cumplen”, escribió el joven en su Instagram.

De inmediato, sus seguidores lo felicitaron por el logro y celebraron que, Victoria, haya podido probar la sazón venezolana: “Qué emoción se siente eso”, “Qué orgullo, viva Venezuela”, “Que orgullo siento de Venezuela para el mundo”.