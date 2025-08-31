Requieren trabajador bilingüe en Dallas con salario de $27.69 la hora

Suscríbete a nuestros canales

Optum, Inc. una empresa de atención médica que ofrece servicios tecnológicos, además ofrece consultoría y desarrollo de tecnología de salud. Recientemente, publicó una oferta laboral en el portal Simply Hired. Las personas interesadas deben verificar los requisitos y habilidades solicitadas para corroborar si puede aplicar a la vacante remota.

¿Cuál es la vacante?

Actualmente, están buscando un/a “Customer Service Representative” o un/a “Representante de servicio al cliente”, para desempeñarse a tiempo completo, de lunes a viernes.

Sobre las funciones

La persona contratada deberá cumplir con las siguientes funciones:

Indagar de forma exhausta las causas del problema y ofrecer posibles soluciones.

Identificar los recursos internos de la empresa y redireccionar los casos a los departamentos correspondiente.

Brindar una amplia gama de alternativas a los clientes sobre el acceso en línea, beneficios adicionales y pautas establecidas

Realizar llamadas salientes a proveedores, corredores, farmacias, entre otros.

Recopilar la documentación necesaria para ofrecer las respuestas oportunas en cada caso.

Requisitos

Los postulantes deben tener en consideración los requisitos exigidos por Optum, tales como:

Diploma de Educación Secundaria

Experiencia laboral previa en puestos similares

Manejo de herramientas informáticas y de PC con Windows.

Dominio del idioma inglés y español

Disponibilidad y capacidad para laborar de forma remota

Poseer una conexión a Internet de alta velocidad aprobada por UnitedHealth Group

Salario y postulación

El salario que ofrece la empresa oscila entre $16.00 y $27.69 por hora. El monto puede variar dependiendo la experiencia, nivel educativo y certificaciones.

Además, ofrecen varios beneficios como: capacitación gratis, programas de incentivos y reconocimiento, compra de acciones de capital y contribución 401k.

En caso de contar con los requisitos y habilidades puede aplicar a la vacante en el sitio web de Simply Hired.