Requieren trabajador bilingüe en Dallas con salario de $27.69 la hora

La oferta es para laborar de manera remota, de lunes a viernes 

Por Patricia Briceño
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 03:04 pm
Requieren trabajador bilingüe en Dallas con salario de $27.69 la hora
Foto: Referencial / Cortesía
Optum, Inc. una empresa de atención médica que ofrece servicios tecnológicos, además ofrece consultoría y desarrollo de tecnología de salud. Recientemente, publicó una oferta laboral en el portal Simply Hired. Las personas interesadas deben verificar los requisitos y habilidades solicitadas para corroborar si puede aplicar a la vacante remota.

¿Cuál es la vacante?

Actualmente, están buscando un/a “Customer Service Representative” o un/a “Representante de servicio al cliente”, para desempeñarse a tiempo completo, de lunes a viernes.

Sobre las funciones

La persona contratada deberá cumplir con las siguientes funciones:

  • Indagar de forma exhausta las causas del problema y ofrecer posibles soluciones.

  • Identificar los recursos internos de la empresa y redireccionar los casos a los departamentos correspondiente.

  • Brindar una amplia gama de alternativas a los clientes sobre el acceso en línea, beneficios adicionales y pautas establecidas

  • Realizar llamadas salientes a proveedores, corredores, farmacias, entre otros.

  • Recopilar la documentación necesaria para ofrecer las respuestas oportunas en cada caso.

  • Requisitos

  • Los postulantes deben tener en consideración los requisitos exigidos por Optum, tales como:

  • Diploma de Educación Secundaria

  • Experiencia laboral previa en puestos similares

  • Manejo de herramientas informáticas y de PC con Windows.

  • Dominio del idioma inglés y español

  • Disponibilidad y capacidad para laborar de forma remota

  • Poseer una conexión a Internet de alta velocidad aprobada por UnitedHealth Group

Salario y postulación

El salario que ofrece la empresa oscila entre $16.00 y $27.69 por hora. El monto puede variar dependiendo la experiencia, nivel educativo y certificaciones.

Además, ofrecen varios beneficios como: capacitación gratis, programas de incentivos y reconocimiento, compra de acciones de capital y contribución 401k.

En caso de contar con los requisitos y habilidades puede aplicar a la vacante en el sitio web de Simply Hired.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

