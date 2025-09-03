¡Protesta! Undécima etapa de la Vuelta a España fue interrumpida (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de manifestantes expresaron su notorio apoyo a la causa de Palestina, dando a conocer su descontento con la participación del equipo israelí en la Vuelta a España.

Y así se presenció, este miércoles, cuando la etapa 11 desarrollada en Bilbao fue interrumpida por una masiva manifestación en la comunidad.

Cabe destacar que, el combinado de Israel Premier-Tech tuvo que abandonar el recorrido según indicó Kiko García, miembro de la dirección técnica de La Vuelta.

Asimismo, el podio quedó desierto como consecuencia de las protestas que impidieron la llegada a la meta de los corredores, además de ser esa la decisión final de la organización, para resguardar la integridad de los participantes.

Imágenes que se explican por sí solas

Ninguna de las vallas de seguridad, ni organismos públicos presentes, pudieron impedir el ingreso de los protestantes pro-Palestina a las zonas donde se desarrollaba la carrera.