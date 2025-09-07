Jockey Santiago González sufre caída el sábado en Fairmount Park y esta es su condición física

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 06 de septiembre, se realizó una nueva jornada hípica en el Hipódromo de Fairmount Park en Illinois, Estados Unidos donde se desarrolló una cartelera de ocho competencias sin Graded Stakes y sin Stakes sin grado.

Santiago González: Rodada pista Fairmount Park

En la séptima carrera se disputó un Allowance Optional Claiming de 16 mil 500 dólares de premio a repartir, en distancia 5 1/2 furlones (1.100 metros) en pistas de arena y siete participantes inscritos para el lote de yeguas de tres y más años.

El jinete venezolano Santiago González participaba en esa prueba con la monta de la alazana Therdgoesonforever (número 7) para los colores de Ismael Throroughbreds Llc.

Sin embargo, el jockey conocido como el “Ciclón” tuvo una rodada en la mencionada competencia, por lo que afortunadamente no sufrió ningún tipo de consecuencia en su condición física.

Así lo informó el agente de González, Juan Ramírez, la noche de este mismo sábado, a través de su cuenta de red social X quien publicó un post sobre lo sucedido y agradeció a todas las personas por los mensajes y llamadas recibidas luego del incidente del criollo.

Asimismo, la cincoañera She’s Inthearmynow (número 2) conducida por el látigo Israel Hernández se llevó la victoria del Allowance Optional Claiming, con un tiempo de 1.05’’02 para el recorrido de los 1.100 metros y abonó un dividendo de $4,40 a ganador.