Estilista de reinas de belleza fue encontrado muerto a las orillas de un río

Autoridades en Costa Rica confirmaron que fue hallado sin vida el cuerpo del estilista de reinas de bellezas y modelo, Jonathan Steve Sánchez Venegas. El experto en cabello tenía 30 años, y había sido reportado desaparecido por su familia el 19 de octubre del 2025.

El cuerpo del hombre fue encontrado sobre una piedra en un río de la ciudad de Alajuela centro, anunció El Organismo de Investigación Judicial.

El levantamiento del cuerpo por parte de la Morgue Judicial, confirmó que se trataba del estilista, quien deja un profundo dolor en familiares, amigos y clientas quienes piden justicia.

Detalles del caso

El viernes 24 de octubre la hermana del estilista expresó en una entrevista que el celular y bolso de Sánchez habían sido encontrados en la calle por una persona desconocida.

“Una persona encontró las cosas. El teléfono estaba bloqueado, pero alguien había llamado al teléfono de mi hermano. La señora que lo halló anotó el número y nos contactó para avisarnos que el celular y el bolso estaban tirados", comentó la hermana.

Amigos de Jonathan conocido en redes sociales como SanchézWigs, habían estado realizando videos e imágenes para dar con su paradero, y hasta salieron en grupos por la ciudad de Alajuela, para tratar de encontrarlo.

Kristel Gómez, Miss Grand Costa Rica 2025 y amiga de Jonathan, había estado posteando en sus redes información sobre su estilista como la zona dónde fue visto por última vez y números telefónicos.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades locales.