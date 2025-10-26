Floria Márquez: Artistas se despiden de la "Show-woman de Venezuela"

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de la cantante Floria Márquez a los 75 años deja un dolor muy grande en sus compañeros del medio y fanáticos. Fue la tarde del sábado 25 de octubre que se confirmó la partida de la artista a través de las redes sociales.

Confirmación de la muerte

La intérprete estaba realizando un recital en la Casa Anauco en El Hatillo, cuando sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV), que acabó con su vida.

La noticia despertó un montón de comentarios de condolencias para la familia Márquez, de parte de cantantes, actores y artistas del país por la partida de una de las voces más emblemáticas.

Duro Adiós

Amanda Gutiérrez posteó una foto de la artista junto a un sentimental mensaje de despedida, destacando el talento de Floria en la música nacional.

Dora Mazzone también posteó en sus historias de Instagram una fotografía de la fallecida, teniendo de fondo la impecable interpretación del tema “Lo que un día fue”.

Kiara recordó una entrevista que tuvo hace tiempo con la estrella de la canción, en la que conversaron de los momentos más icónicos de su carrera. “Una gran artista, hoy nos dejas un vacío muy grande”, escribió.

Luis Olavarrieta también se pronunció en sus historias de la camarita junto a un emoji de paloma blanca en señal de que descanse en paz.

Belén Marrero: “Triste noticia la partida de nuestra amada y extraordinaria cantante”.

Sergio Novelli: “Lamentable conocer de la partida de una gran artista y además, una maravillosa mujer. Floria Márquez”.

Carlos Fraga: “Buen viaje querida Floria, aquí nos dejas tu música y tu voz”.

Mirla Castellanos “Floria nunca imaginé tener que subir este post en tu nombre. Que triste esto así, tan inesperado y tan doloroso”.

Mirtha Pérez: “A la luz y vida eterna querida Floria”.

Neyda Perdomo: “Te despido con colores, sonrisa y alegría, amada Floria”.