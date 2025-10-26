Floria Márquez: Casa Anauco se pronuncia tras la muerte de la cantante

Suscríbete a nuestros canales

El género del bolero está de luto por la repentina muerte de la cantante y actriz venezolana Floria Márquez. La artista perdió la vida tras sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV), a los 75 años.

La intérprete de "Soy lo prohibido”, realizaba la segunda canción del recital en la Casa Anauco de El Hatillo, Caracas, cuando sufrió el ACV que acabó con su vida.

Casa Anauco envía condolencias

Tras la muerte de Márquez, el lugar se ha pronunciado en redes sociales, enviando condolencias a los familiares y amigos de la conocida “Show Woman de Venezuela”.

“Casa Anauco lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra querida Floria Márquez durante su concierto pautado hoy sábado 25 de octubre. Paz a sus restos”, escribieron.

El lugar en el cual artistas venezolanos realizan "Conciertos en Íntimos", había estado compartiendo en redes sociales durante toda la semana el recital de la artista, junto a Pedrito López.

La nacida el 11 de febrero de 1950 en Caracas, deja un enorme vació en el público y fanáticos, quienes disfrutaron de la increíble fuerza vocal que tenía para entonar boleros.