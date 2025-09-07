En gran demostración: Ole Crazy Bone con la monta de Flavien Prat logra su pase directo para la Breeders’ Cup Turf (G1)

Suscríbete a nuestros canales

La prueba central más importante en la jornada de Kentucky Downs fue el Kentucky Turf Cup Invitational Stakes (G2) disputada este sábado 06 de septiembre, a la altura de la undécima competencia.

El llamado fue para ejemplares de tres y más años, en distancia de 2.400 metros para pista de grama, además de una bolsa de premio a repartir de $2.500.000. Hay que destacar que este Graded Stakes es una clasificatoria para la Breeders' Cup Turf (G1), a realizarse el mes de octubre y noviembre en Del Mar.

Ole Crazy Bone: Kentucky Turf Cup Invitational Stakes (G2) Pase Directo Breeders Cup Turf Sprint (G1)

El zaino Ole Crazy Bone (número 8) fue el ejemplar ganador de esta selectiva de grado, conducido por el ganador del Eclipse Award 2025 Favien Prat y entrenado por Michael Maker.

Al momento de la partida fue bastante pareja para los competidores, por lo que, el cuatroañero Corruption (número 10), montado por el reconocido látigo Irad Ortiz Jr., fue el que comandaba la competencia y el que marcó el parcial de 24’’20 para los 400 metros, mientras tanto el conducido por el francés Prat iba por fuera y quedó alineado con el cincoañero Mercante (número 5).

Así se mantuvieron en 48’’87 para 800 metros y fue en ese momento cuando ambos competidores intentaban alcanzar al puntero Corruption.

Sin embargo, cuando cubría los 1.200 metros en 1.12’’89, el cincoañero Ole Crazy Bone siempre se mantenía cerca y en una tercera línea por el centro del líder Corruption.

En la recta final en 1.36’’61 para la milla, el látigo Prat llamó a correr a su conducido para alcanzar y tomar la punta hasta cruzar al espejo en franca ganancia. El tiempo final fue de 2.24’’72 para los 2.400 metros.

El pupilo de Maker pagó un batacazo de $15.50 a ganador y se ganó su puesto directo para la Breeders' Cup Turf (G1) en el óvalo Del Mar.