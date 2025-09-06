Hipismo

Imparable: Epic Ride gana el Mint Millions Invitational Stakes (G3) de punta a punta

Su jinete conquista el segundo Graded Stakes en la presente temporada 2025

Por Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 04:42 pm
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Kentucky Downs se viste de gala este sábado 6 de septiembre para una emocionante jornada hípica. La programación incluye un total de 12 carreras, entre las que sobresalen cinco competencias de Grado y un Stakes sin Grado. Este evento atrae a los mejores caballos y jinetes, garantizando un espectáculo de alto nivel para los aficionado

NOTAS RELACIONADAS

Epic Ride: Victoria Graded Stakes Kentucky Downs

La séptima competencia de la jornada fue el Fanduel TV Mint Millions Invitational Stakes (G3), con una bolsa de $2.500.000 y un recorrido de una milla sobre la pista de césped.

El evento selectivo atrajo a los mejores ejemplares de tres años y más años y se consolida como un punto cumbre en la programación, la cual, ofrece un gran espectáculo a los aficionados.

El ganador fue para el castaño cuatroañero Epic Ride (número 11), conducido por el jinete Edgar Morales y presentado por John Ennis para los colores del Welch Racing Llc.

Su triunfo fue de punta a punta con parciales de 22’’41 para 400, 44’’83 los 800, 1.08’’32 los 1.200, 1.20’’05 para 1.400 y detuvo el crono en 1.32’’42 para la milla.

Fue su quinta victoria para 16 presentaciones para es hijo de Blame en Pick A Time por Gio Ponti, el cual abonó un sorpresivo dividendo de $30,54 a ganador, $10,48 el place y $7,58 el show.

Para el caso del jockey puertorriqueño Morales es su triunfo número 78 en lo que va del año y la número 614 de por vida en los hipódromos norteamericanos, al mismo tiempo conquista su segundo Graded Stakes en esta temporada.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Sabado 06 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo