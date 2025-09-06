Imparable: Epic Ride gana el Mint Millions Invitational Stakes (G3) de punta a punta

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Kentucky Downs se viste de gala este sábado 6 de septiembre para una emocionante jornada hípica. La programación incluye un total de 12 carreras, entre las que sobresalen cinco competencias de Grado y un Stakes sin Grado. Este evento atrae a los mejores caballos y jinetes, garantizando un espectáculo de alto nivel para los aficionado

Epic Ride: Victoria Graded Stakes Kentucky Downs

La séptima competencia de la jornada fue el Fanduel TV Mint Millions Invitational Stakes (G3), con una bolsa de $2.500.000 y un recorrido de una milla sobre la pista de césped.

El evento selectivo atrajo a los mejores ejemplares de tres años y más años y se consolida como un punto cumbre en la programación, la cual, ofrece un gran espectáculo a los aficionados.

El ganador fue para el castaño cuatroañero Epic Ride (número 11), conducido por el jinete Edgar Morales y presentado por John Ennis para los colores del Welch Racing Llc.

Su triunfo fue de punta a punta con parciales de 22’’41 para 400, 44’’83 los 800, 1.08’’32 los 1.200, 1.20’’05 para 1.400 y detuvo el crono en 1.32’’42 para la milla.

Fue su quinta victoria para 16 presentaciones para es hijo de Blame en Pick A Time por Gio Ponti, el cual abonó un sorpresivo dividendo de $30,54 a ganador, $10,48 el place y $7,58 el show.

Para el caso del jockey puertorriqueño Morales es su triunfo número 78 en lo que va del año y la número 614 de por vida en los hipódromos norteamericanos, al mismo tiempo conquista su segundo Graded Stakes en esta temporada.