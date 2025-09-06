Hipismo

Victoria en Colonial Downs: Jinete Francisco Arrieta se luce con su noveno Stakes del año

El criollo los durmió en recorrido de 1.700 metros en jornada que está en pleno desarrollo

Por Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 02:49 pm
Foto: @TheRacingBiz
Este sábado 06 de septiembre, Francisco Arrieta consiguió un nuevo stakes en su carrera personal al ganar de punta a punta con el ejemplar Casa Cielo (número 1) y de esta manera adjudicarse el premio a repartir de 125.000 dólares.

El Kitten’s Joy Stakes fue el primero de seis que contempla la programación quien se lleva a cabo en este momento en el óvalo de Colonial Donws.

El criollo luego de su tercera monta de la tarde de un total de cinco que tiene previsto realizar logra entrar al recinto de ganadores por intermedio el caballo zaino Casa Cielo.

En una nómina inicial de siete competidores que a la postres se redujo a solo seis, el criollo iba a bordo del pupilo del trainer Keith Desormeaux, Casa Cielo que una vez sonó el timbre y el criollo sin dar ventajas logra ganar con autoridad dicho evento.

Los parciales todos agenciados por el ganador fueron de: 400 en 24.00, 800 en 48.2, 1.200 en 72.4, la media milla la paso en 96.4 y con ventaja de dos cuerpos aproximadamente cruza el espejo en 103.1 para el recorrido. El dividendo fue de $7.00 a ganador.

El dosañero Casa Cielo es un hijo del semental Caravaggio en Curlin´s Journey por Curlin que consigue su segunda victoria consecutiva en tres actuaciones.

Victorias: Campaña Francisco Arrieta Estados Unidos 

Por su parte el criollo suma su primer stakes sin grado del año y de esta forma llega a 68 triunfos en la temporada para un total hasta ahora de 1068 triunfos en su cuenta personal desde que arribó a los óvalos de Estados Unidos.

