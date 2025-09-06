El linaje de Maxfield se impone en Del Mar: Su hijo logra su primer Stakes en final de foto

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de septiembre, el hipódromo de Del Mar acogió ocho competencias en la jornada previa a la clausura de su meeting, programada para el domingo 7 de septiembre.

Se espera una gran afluencia de público para la jornada de clausura, que pondrá fin a la temporada de verano en California.

Max Ciao: Triunfo Primer Stakes Maxfield Del Mar Datos Hípicos

A la altura de la séptima carrera se efectuó el I’m Smokin Stakes, para ejemplares dosañeros en distancia de 5 1/2 furlones (1.100 metros) en el óvalo de la Costa Oeste de California donde hubo la participación de ocho potrillos, además de un premio a repartir de $100.000.

El ganador del mencionados Stakes sin grado es el zaino Max Ciao (número 6) conducido por el jinete Armando Ayuso y presentado por Stevie Knapp que durante el recorrido se mantuvo por líneas externas de la pista y cerca de los punteros.

Al giro de la última curva se dieron un buen duelo entre el hijo del semental Maxfield y el castaño Thirsty Rebel (número 5) y así mantuvieron la lucha hasta que, al cruzar el espejo y en final muy cerrado, Max Ciao logra su primer Stakes a nariz de ventaja.

Los parciales fueron de 21’’51 los 400, 44’’61 los 800 para finalizar en 1.03’’59 para los 1.100 metros del recorrido.

Con esta victoria, el pupilo dosañero de Knapp suma dos victorias en sus cuatro presentaciones y abonó un batacazo de $16,60 a ganador.