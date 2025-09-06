En la mira de todos: Esta será la cantidad de productos de Into Mischief que se subastarán en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes 8 de septiembre comienza la venta en Keeneland. Los propietarios podrán adquirir a los futuros competidores, preparados por grandes y expertos entrenadores profesionales en los diferentes hipódromos norteamericanos.

Into Mischief: Nuevos productos Venta Keeneland Madres

Into Mischief, uno de los sementales más reconocidos en los Estados Unidos, tendrá una gran oportunidad para exhibir a 62 de sus crías de un año en la prestigiosa venta de Keeneland.

Este evento, que atraerá a compradores e inversionista, es el escenario perfecto para mostrar el talento genético de un padre tan influyente en el hipismo estadounidense. La presencia de tantas crías de Into Mischief promete captar la atención de los principales propietarios, quienes buscan a los futuros campeones de las pistas.

Así lo informó este jueves 04 de septiembre, el historiador Javier Farache en su cuenta de red social X, en la cual mencionó que entre las madres que figuran en los productos del semental norteamericano están: Stage Music (madre del triplecoronado Justify), Rose’s Desert (madre de Señor Buscador), Reina María (madre de Maximus Mischief), Samantha Nicole (hermana completa de Rachel Alexandra, Swirl (hija de Tepin), Winter (ganadora de la Irish One Thousand Guineas (G1)), entre otros.