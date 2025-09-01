Hija de Justify que costó $500.000 en calidad de dosañera debuta este lunes en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de carreras se llevará a cabo esta tarde en el óvalo de Saratoga, que celebra el Día del Trabajador en Estados Unidos con un programa especial. La jornada incluye 11 emocionantes pruebas que darán inicio a las 12:05 p.m.

La hija de Justify debuta en una Maiden Special Weight: Saratoga

El evento principal de la jornada se realizará en la undécima carrera, un Maiden Special Weight con una bolsa de $100.000. La prueba, reservada para potros debutantes o perdedores de dos años, se disputará en 1.200 metros sobre la pista de arena y contará con 12 participantes después del retiro de tres ejemplares.

Todas las miradas estarán puestas en Chasing The Storm, una debutante de dos años que entrena el reconocido William Mott. La potranca, propiedad del Stud Wathnan Racing, es hija del triplecoronado Justify en la yegua Mia Karina (por Jazil). Su pedigrí de lujo explica su alto costo: fue adquirida por $500.000 en las subastas de Fasig Tipton de 2024.

La potranca, que será montada por José Lezcano, llega a la carrera con dos ejercicios recientes que sugieren un buen estado físico. El 15 de agosto, corrió 800 metros en 48.55 segundos, ubicándose en el puesto 22 de 74. Nueve días después, el 24 de agosto, repitió la distancia en 50 segundos. Con una línea de 15-1 en el Morning Line, la representante de Wathnan Racing promete dar la sorpresa en la última carrera del día.