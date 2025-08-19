La Biblioteca Keeneland anuncia la apertura de: Raíces: La creación del legado latino en las carreras

Suscríbete a nuestros canales

El periodista, historiador y escritor Juan Carlos Feijoo, comunicó la noticia a través de su sitio web Hipismo.net, mediante de su colega Roda Ferraro, quien anuncia la fundación e inauguración de un salón de exposiciones llamado: "Raíces: La creación del legado latino en las carreras" que se exhibirá en la Biblioteca Keeneland a partir del 1 de octubre, en Lexington, Kentucky.

La reciente creada exhibición y proyecto educativo de la biblioteca de Keeneland, Raíces: “La creación del legado latino en las carreras”, tendrá como objetivo exhibir las figuras latinas precursoras en el sector de las competencias y la crianza de caballos pura sangre desde finales del siglo XIX hasta el presente.

Además, Ferraro señala que se recolectaron relatos de latinos en este deporte a nivel mundial para resaltar la extensión y profundidad de su impacto indeleble en la industria. Las raíces son representativas de sus historias relacionadas, su patrimonio personal y grupal, y el legado que han cultivado y preservado a través del tiempo en todos los estratos de este deporte.

Las vidas de los 100 individuos de América Latina que se muestran en la exhibición reflejan las significativas, trascendentales y constantes aportaciones latinas en toda la industria de los caballos pura sangre. Numerosas vidas y profesiones latinas se vinculan en el pasado y el presente de Bluegrass y su deporte más representativo.

Raíces: La creación del legado latino en las carreras en versión española e inglés

Esta significativa propuesta que abarca a hispanos, americanos y europeos, se desarrolló en inglés y español por autores y fotógrafos colaboradores de seis naciones; Raíces: The Making of Latino Legacies in Racing.

Raices, tributa a los sobresalientes deportistas humanos, los incansables empleados de las cuadras, los dueños y criadores de caballos de competencia, los dedicados equipos de granjas y establos, los veterinarios de caballos, los herreros de múltiples generaciones, los expertos en comunicación y medios de comunicación de hipódromos y granjas de caballos, y los profesionales innovadores de la industria que continúan trazando su trayectoria a lo largo de América que le dan forma a este deporte.