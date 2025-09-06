Entérate de esta yunta que se adueña del Music City Stakes (G2) en una victoria aplastante en Kentucky Downs

Suscríbete a nuestros canales

Una de los Graded Stakes contemplado en la programación de Kentucky Downs fue el AGS Music City Stakes (G2), a la altura de la novena competencia, reservada para potras de tres años, en distancia de 1.300 metros y contó con la premiación a repartir de $2.000.000.

Yunta ganadora: Ortiz Jr. “Kikito” D’Angelo Graded Stakes 2 Kentucky Downs

La potra ganadora fue para Shisospicy (número 10), conducida por el astro de la fusta Irad Ortiz Jr., preparada por el destacado venezolano José Francisco “Kikito” D’Angelo, que defendió con los colores del Morplay Racing Llc And Qatar.

Al momento de darse la partida la conducida por “La Máquina” salió a comandar el recorrido junto a Gata Bazil (número 12).

Sin embargo y por un breve momento en el recorrido, la castaña Gata Bazil lideró el Graded Stakes por el centro, pero la pupila de “Kikito” D’Angelo volvió a emparejar y en recta final avanzó en velocidad por parte de su jinete Ortiz Jr., por la parte externa de la pista hasta cruzar al espejo con 3 cuerpos de ventaja de la castaña Cloe (número 1), montada por el panameño Ricardo Santana Jr., y casualmente también era preparada por el mismo trainer D'Angelo, para de esta manera conseguir el one-two.

Los parciales del cotejo selectivo fueron para: 21’’83 los 400, 44’’58 los 800, 1.08’’40 para 1.200 y cerró el marcador en 1.14’’54 para los 1.300 metros del recorrido.

La tordilla Shisospicy adjudicó su quinta victoria en ocho presentaciones y abonó un dividendo de $8,42 a ganador, $5,54 el placé y $3,94 el show.

Resultados: Campaña Victorias Yunta Ganadora

Para el caso del látigo Ortiz Jr., consiguió su triunfo número 223 en la presente temporada y la número 4.294 de por vida en los óvalos norteamericanos, al mismo tiempo conquistó su 23er Graded Stakes de 2025.

Por su parte, el trainer criollo “Kikito” D’Angelo logró 96 lauros en este 2025 y acumuló 533 victorias en su carrera profesional en la Unión Americana, además de conseguir su segundo Graded Stakes en lo que va del año.