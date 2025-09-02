Irad Ortiz, Jr., consiguió su séptimo título de Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Una vez pasado el susto del pasado domingo, luego de su aparatosa rodada en la Jockey Gold Cup (G1) celebrada en Saratoga, Nueva York, el jinete boricua Irad Ortiz Jr., consumó su cuarto título consecutivo de verano en Saratoga, tras recibir el premio Ángel Cordero Jr Awards, posando junto a su hermano José, y las leyendas vivientes Ramón Alfredo Domínguez y el mismo Ángel Cordero Jr.

Irad Ortiz Jr sin rivales en Saratoga se tituló campeón

Ortiz Jr. defendió con éxito su título como jinete líder de Saratoga por cuarto año consecutivo tras registrar 59 victorias, superando a su hermano y subcampeón, José Ortiz (55 victorias), y al tercer clasificado, Flavien Prat (42 victorias). Ortiz Jr. obtuvo su séptimo título general de Angel Cordero Jr. tras obtener títulos adicionales en 2015, 2018, 2020 y 2022-24.

Ortiz Jr., cinco veces ganador del premio Eclipse, nativo de Trujillo Alto, Puerto Rico, de 33 años de edad, obtuvo nueve victorias selectivas, lideradas por el Grado 2 Shuvee, con Leslie's Rose, Grado 2 Honorable Miss con Halina's Forte y Grado 3 Quick Call, con Governor Sam.

Ortiz, Jr. completó el mitin con un récord de 286 montas para 59 primeros, 56 segundos y 44 terceros y ganancias de $5,341,609, para una tasa de victorias del 20.63 por ciento y una tasa de dinero del 55.59 por ciento.

Con este nuevo título el jinete boricua, Ortiz Jr., igualó a Jerry Bailey con siete títulos de jinetes y ahora está a mitad de camino de los 14 de Angel Cordero Jr., El primer título de Irad en Saratoga fue en 2011; quedó primero o segundo en victorias en los últimos 13 mitin.

Irad Ortiz Jr., continuará su labor en Kentucky Downs, este fin de semana para proseguir en el mitin Fall de Belmont At The Big A, hasta comenzar el Championship Meet de Gulfstream.