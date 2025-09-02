Edgard Zayas consigue otro título consecutivo en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo llegó a su fin la esperada temporada primavera-verano de Gulfstream Park, una competencia que atrajo a numerosos aficionados y profesionales del mundo hípico. En esta edición, el jinete Edgard Zayas se destacó de manera notable, logrando una, dado el alto nivel de competencia presente.

Edgard Zayas suma nueve títulos en Gulfstream Park

Zayas culminó la temporada con un impresionante total de 93 triunfos, lo que le valió no solo su segundo título consecutivo en esta categoría, sino también su quinto título general en el prestigioso Royal Palm Meet Riding. Este logro reafirma su posición como uno de los jinetes más destacados y constantes dentro del circuito, demostrando su habilidad, dedicación y talento en cada carrera disputada durante la temporada. Lo que aseguró su noveno título de monta en Gulfstream Park, que incluye el Championship, el Sunshine y el Royal Palm.

Zayas ganó la séptima carrera el viernes con el favorito Violence and Peace, y termina con 93 victorias en 447 montas (20.8%), con una cómoda ventaja de 19 victorias sobre el subcampeón, Emisael Jaramillo, y más de $3 millones en premios. Es la quinta vez que el puertorriqueño de 32 años lidera la clasificación de primavera-verano, tras sus títulos anteriores en 2024, 2021, 2020 y 2019.

Zayas, jinete predilecto del entrenador Saffie Joseph Jr., quien sumó su título 13 consecutivo en la competencia Gulfstream, ganó cinco carreras en el Royal Palm Meet: Game Face, Musical Romance, Smile Sprint, Soldier's Dancer y Successful Native.

Representado por el agente Tito Fuentes, Zayas fue finalista del Premio Eclipse para el campeón aprendiz de 2013 y ganó su primer título de Gulfstream en la temporada de verano-otoño de 2014, ahora conocida como Sunshine Meet, que abre el 5 de septiembre, y antecede al Championship Meet 2025-2026, la principal reunión de carreras de invierno del país.