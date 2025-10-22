LVBP: Wilfredo Tovar dejó estas impresiones sobre Henry Blanco y José Castillo (Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo, cuando la partida entre Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas estaba en el inning 7, Wilfredo Tovar despachó doble ante las serpentinas del relevista Loiger Padrón, ese fue su biangular número 2 en el presente torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Pero la conexión resultó muy especial y por doble motivo; como caraquista ese fue su imparable 532, cifra con la que alcanzó a José Castillo en la 7ma casilla vitalicia de la franquicia.

Adicionalmente, ese fue su hit 582 en el circuito local y con ese número, del mismo modo se equiparó con Henry Blanco, quien dejó esa cifra a lo largo de 21 temporadas, 15 de ellas con Leones dando 449, y 133 para Bravos de Margarita en 6 años.

Wilfredo Tovar, personaje de respeto en la LVBP

Sobre todos estos acontecimientos, el toletero con experiencia también en la MLB, conversó en exclusiva con Meridiano este 21 de octubre:

“Es un sueño, desde pequeño siempre vi a Henry, siempre fue un líder dentro del equipo, alcanzarlo es un sueño, una meta cumplida en mi carrera”, precisó.

"Desde pequeño siempre vi a Henry, a José Castillo, siempre fueron para mí un ejemplo a seguir, (por) empatarlo como bateador me siento muy orgulloso; al trabajo que he hecho durante toda mi carrera le estoy viendo los frutos”, reiteró.

Wilfredo Tovar comenzó su trayectoria en la LVBP durante el campeonato 2012/2013, formó parte de los Navegantes del Magallanes con quienes participó en 15 compromisos del 2013/2014 antes de ser enviado a los insulares por el lanzador Édgar Martínez. Con la nave sumó 14 indiscutibles.

Para Bravos disparó 36 en el lapso que comprendió hasta la 2015/2016. Previo a la 2016/2017 fue enviado a Leones por el también infielder, Daniel Mayora.