Wilfredo Tovar: Donde sea me siento cómodo

beisbol venezolano

Domingo 12| 9:30 am





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Antes de arribar a los Leones del Caracas, Wilfredo Tovar era un jugador poco conocido con los Bravos de Margarita a pesar de haberse tomado su cafecito en las Grandes Ligas, de su juego resaltaba casi exclusivamente sus virtudes defensivas, mismas que le hicieron arribar a la Gran Carpa.

Sin embargo, desde su llegada a los melenudos temporada tras temporada ha mostrado grandes avances con su madero, al punto de ser uno de los principales paleadores del conjunto capitalino y del Beisbol Profesional Venezolano.

Esta evolución constante, en sus palabras, obedece al trabajo día a día y a un enfoque persistente en cada partido, en cada pitcheo trabajando los conteos de bolas y strikes.

Lea también: Antonio Piñero vuelve para darle profundidad al infield de Leones

Concluida la jornada sabatina, el Wilfri presentaba astronómico promedio de .376, a lo que le añade un elevad porcentaje de embasado de .441, con .478 de slugging y .919 de OPS, cifras difíciles de lograr en cualquier circuito de pelota.

Este éxito él también se lo atribuye a sus compañeros, pues estos también se han embasado de manera constante, lo que eleva sus probabilidades de remolcar carreras:

“Eso me tiene bien contento, mi rendimiento no es solo mío, es también del equipo”, enfatizó.

Precisamente por esas capacidades ofensivas, el mánager José Alguacil le ha colocado en turnos importantes en la alineación caraquista. En muchos juegos de este campeonato fue tercer tolete y en los recientes ha sido primero.

Para Tovar esto no representa diferencia negativa alguna, pues mantiene la disposición de salir a hacer su trabajo:

“Donde sea me siento cómodo, siempre salgo con la misión de estar en bases, tener un buen turno, abrir con un hit, un doble. En cualquier turno trato de sacar la mayor cantidad de pitcheos posible, eso también me ha ayudado mucho. Sea de segundo, tercero salgo a buscar un buen turno”, recalcó.

Lea también: Ildemaro Vargas sigue en racha

Del mismo modo, tras conversar con su padre días atrás, tomó la decisión de ser un poco más agresivo en sus turnos y esto le funcionó el pasado miércoles contra los Navegantes del Magallanes en el noveno tramo para dar el batazo de la victoria.

Asimismo, el dorsal 7 rememoró su tiempo bajo la conducción de Antonio Armas como coach de bateo de los Leones, el otrora slugger es parte esencial de los grandes avances de Tovar como toletero:

“Desde que llegué al Caracas él ha sido un papá para mí, siempre hablamos, dice estar bien contento con los resultados obtenidos. Para mí es un orgullo haber trabajado a su lado. A veces cuando me sentía perdido en el plato me llamaba para trabajar y hacer las correcciones”.

“Hoy en día que no está con el equipo, le mando mensajes o lo llamo y me comenta detalles sobre mi bateo para que haga los ajustes. Todo eso me ha ayudado”, concluyó.