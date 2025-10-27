Fútbol español

Este es el equipo que más goles le ha anulado el VAR en España

Un total de 39 goles ha recibido este club español tras la llegada de la tecnología a los campos de juego 

Por

Oriana Garcia
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 10:46 am
Este es el equipo que más goles le ha anulado el VAR en España
Foto cortesía
En el clásico de la jornada dominical de LaLiga el Real Madrid padeció de un gol anulado tras la revisión del VAR. Al minuto 11’ el delantero francés Kylian Mbappe lanzó un remate a puerta que rompió la red azulgrana para lo que sería el primer gol de los blancos, sin embargo este fue anulado tras ser revisado. 

Desde el VAR, Soto Grado recibió el aviso de que hubo fuera de juego del francés. Por tanto, el Madrid sumó un tanto más cancelado en su larga lista que hoy en el registro general.

El VAR contra el Real Madrid  

El Real Madrid se sitúa como el club al que más goles le ha anulado el VAR en la historia de La Liga. Con un total de 39 tantos. 

