MLB refuerza vigilancia contra apuestas tras caso NBA: "La prioridad es proteger la integridad del juego"

El reciente escándalo de apuestas en la NBA ha encendido las alarmas en la Major League Baseball (MLB). Así lo señaló el comisionado Rob Manfred, quien enfatizó que, en la Gran Carpa, “la prioridad es proteger la integridad del juego”.

Es imperativo recordar que dos lanzadores de los Guardianes de Cleveland, el cerrador Emmanuel Clase y el abridor Luis Ortiz, siguen bajo investigación de la MLB luego de que una firma de integridad en apuestas detectara múltiples movimientos sospechosos en junio.

Vigilancia y defensa de la integridad

Justo antes del inicio del segundo juego de la Serie Mundial, Manfred aseguró que la liga ha estado “realmente vigilante” sobre este tema.

“Lo más importante que podemos hacer es asegurarnos de contar con sistemas que nos permitan acceder a los datos, lo que nos permite determinar si hay alguna anomalía”, dijo Manfred. “Creo que, cuando se detecta algo así, es necesario realizar una investigación exhaustiva para comprender exactamente qué causó esa anomalía. Y luego, es necesario aplicar medidas disciplinarias”.

Manfred defendió los acuerdos comerciales de la liga con las empresas de apuestas. El comisionado argumentó que, para vigilar el panorama de las apuestas, es necesario establecer asociaciones con empresas que puedan proporcionar información valiosa sobre irregularidades y así proteger el deporte.

Precedentes severos

La postura de la MLB respecto a las infracciones de apuestas ha sido contundente en el último año.

En junio de 2024, la liga impuso una suspensión de por vida al jugador de cuadro de los Padres de San Diego, Tucupita Marcano, y suspensiones de un año a otros cuatro jugadores que infringieron la prohibición de la liga sobre las apuestas de béisbol. Además, el árbitro Pat Hoberg fue despedido en febrero por violar las reglas de apuestas de la liga.