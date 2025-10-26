MLB: Yoshinobu Yamamoto a un juego de emular esta marca de Curt Schilling en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

El derecho japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, se inscribió este sábado en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el primer lanzador en 24 años en tirar juegos completos consecutivos en postemporada.

El nipón fue la figura central en la victoria de los californianos ante los Azulejos de Toronto en el segundo compromiso de la Serie Mundial. Con su dominante actuación de cuatro hits permitidos (la victoria de los Dodgers fue 5-1), el equipo de Los Ángeles logró igualar la serie a un juego por bando, forzando que la acción se mude al Dodger Stadium.

La hazaña de Yamamoto

La joya de pitcheo de Yamamoto fue el segundo juego completo que logra en esta postemporada. El primero fue un encuentro de tres hits contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

En este segundo desafío, que también fue el primer juego completo en una Serie Mundial desde el logrado por Johnny Cueto (Kansas City) en 2015, el japonés se mostró intratable, retirando a sus últimos 20 bateadores de forma consecutiva.

Ningún lanzador había lanzado juegos completos de forma consecutiva en la postemporada desde la leyenda Curt Schilling, as de Arizona, quien lanzó tres seguidos en la Serie Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2001.