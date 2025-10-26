Bryce Harper responde a Dave Dombrowski: "Es decepcionante oír que me cuestionen"

Suscríbete a nuestros canales

El primera base y figura de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, expresó su profundo malestar tras las declaraciones del presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dave Dombrowski, quien cuestionó su estatus como jugador de élite en la temporada pasada.

Harper, quien firmó una extensión de contrato por 13 años y 330 millones de dólares antes de la temporada 2019, tiene un acuerdo con los Filis hasta 2031, el cual incluye protección total contra canjes y no incluye cláusula de rescisión.

El análisis de Dombrowski

En su conferencia de prensa de fin de temporada, el presidente de operaciones de béisbol de los Filis calificó a Harper como “un jugador de calidad”, pero señaló que su desempeño reciente no alcanzó el nivel de élite. Dombrowski llegó a cuestionar si Harper “se convierte en un jugador de élite o sigue siendo bueno”.

Los comentarios generaron especulaciones en los medios sobre la posibilidad de que los Filis buscaran desprenderse de su superestrella. Sin embargo, el mismo Dombrowski desmintió rápidamente esa matriz de opinión, asegurando que tales rumores “no podrían estar más lejos de la verdad”.

La contundente respuesta de Harper

“Lo he dado todo por Filadelfia desde el principio”, declaró Harper a Matt Gelb de The Athletic el sábado. “¿Ahora se habla de un traspaso? Hice todo lo posible por evitarlo. Es lo único que oí en Washington (con los Nacionales). Lo odié. Me incomoda”.

El malestar del jugador es palpable, especialmente al considerar sus esfuerzos y desempeño. Aunque su OPS de .844 en la última campaña fue el más bajo desde 2016, Harper terminó la temporada regular con 27 jonrones, un wRC+ de 131 y un fWAR de 3.5, a pesar de haberse perdido 30 juegos por una lesión en la muñeca.

“Es decepcionante oír que me cuestionen sobre mi contribución al equipo”, declaró Harper a The Athletic. “Me duele mucho esa idea porque quiero muchísimo a Filadelfia”.

Los Filis han avanzado a la postemporada en cuatro temporadas consecutivas, pero aún no han ganado una Serie Mundial con Harper en su plantilla. Lo más cerca que han estado fue en 2022, cuando cayeron ante los Astros de Houston en el Clásico de Otoño.