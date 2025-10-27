¡Que bárbaro! Juan Hernández retoma el control en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

En años recientes, el jockey Juan Hernández, de 33 años ha liderado la categoría de jinetes de Del Mar y Santa Anita en los últimos años. Hernández, este año obtuvo por cuarta por cuarta vez el campeonato seguido, siete de los ocho últimos desde el otoño de 2021 en el hipódromo de Del Mar.

Ahora, conquista de nuevo otro meeting en Santa Anita, luego de escoltar a Antonio Fresu, en el Summer Meet, Juan, asume el control en el Fall Meeting de Santa Anita, que sumado al Classic Meet, van cinco campeonatos en este óvalo ubicado en Arcadia, California.

Santa Anita Park: Juan Hernández domina California

Juan Hernández, en cada uno de sus mítines victoriosos, existe un fin de semana específico donde asume el mando, obteniendo victorias en diversas competencias y haciendo que su ventaja sea insuperable.

El jockey Hernández, luego de ganar el último meet en Del Mar, se convierte en el tercer jinete en conquistar cuatro títulos consecutivos, como bien se indicó al inicio. Hernández, es sólo superado por Bill Shoemaker, que ganó seis consecutivos entre 1949 y 1954. Mientras que el peruano Rafael Bejarano, ganó cinco entre 2012 y 2016.

Ahora en Santa Anita, al retomar la senda victoriosa suma su tercer título consecutivo en el Fall Meet de Santa Anita con 28 victorias, 16 segundos y 7 terceros con una producción de $1.706.338 con un índice del 30% en victoria.

Por su parte, el entrenador Philip D’Amato, consigue su segundo título en la temporada en Santa Anita Park. El Summer Meet el pasado mes de junio con 27 lauros, y ahora el miting de otoño con 13 victorias.

Santa Anita Park, retornará para su temporada invernal desde el 26 de diciembre hasta abril de 2026.