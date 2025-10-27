Jinete puertorriqueño capturado con una "Pila" en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Durante el pasado fin de semana trascendió que los comisarios dentro de las resoluciones semanales citan el testimonio de testigos y evidencia en video de la noche del 11 de octubre del Clásico de Criadores de West Virginia, haber observado la actuación del jinete profesional Marshall Méndez, quien hizo uso de un artefacto eléctrico sobre uno de sus conducidos.

Charles Town: Marshall Méndez suspendido por 10 años

El jinete puertorriqueño Marshall Méndez, de 30 años, ha sido notificado por una suspensión de 10 años por el uso indebido de un artefacto eléctrico, común llamando “Pila”. Marshall Méndez, quien marcha segundo en la clasificación de jockeys de 2025 en Charles Town Races, los comisarios dictaminaron que estaba en posesión de un dispositivo eléctrico ilegal el 11 de octubre, la noche del programa West Virginia Breeders' Classic con 10 stakes por un valor de $ 1 millón.

Méndez montó a Time to Rock hasta la victoria en el Clásico de Criadores de West Virginia Dash for Cash para la entrenadora Stacey Viands en la tercera carrera, y cuatro carreras después remontó con No Change en el Clásico de Criadores de Onion Juice de la Asociación de Criadores de Pura Sangre de West Virginia para la entrenadora Cynthia McKee.

Méndez participó en las carreras dos a diez el 11 de octubre. Méndez fue suspendido sumariamente el 14 de octubre, aunque el fallo de esa fecha no especificó el motivo de la suspensión. Sin embargo, el fallo del 23 de octubre establece que Méndez "se reportó que tenía en su posesión y entregó un dispositivo eléctrico antes de la novena carrera del sábado 11 de octubre de 2025".

Los delegados celebraron una audiencia el 22 de octubre con Méndez, quien estuvo representado por un abogado, según el fallo emitido por los delegados Denver Beckner, Roy Cave y Carlos Partida. "Tras considerar el testimonio de los testigos y las pruebas en video presentadas ante la Junta de Delegados", el fallo establece: "El Sr. Méndez queda suspendido por 10 años, del 23 de octubre de 2025 al 22 de octubre de 2035".

Marchall, ocupa el segundo lugar en la clasificación de jinetes de Charles Town, con 71 victorias en 419 montas. Méndez tiene derecho a apelar la decisión en un plazo de 20 días.

Méndez participó en sus primeras carreras en 2021, comenzando en Ohio y luego trasladándose a Charles Town como aprendiz de jockey en 2022, donde ganó 146 carreras en 914 montas. Tiene un récord de 469 victorias en 2978 montas, y los caballos que ha montado han ganado casi 10,7 millones de dólares.



Durante su suspensión, Méndez tiene prohibido el acceso y los privilegios de todos los recintos bajo la jurisdicción de la Comisión de Carreras de Virginia Occidental. Este tipo de decisiones se aplican en prácticamente todas las jurisdicciones hípicas.