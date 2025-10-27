La Rinconada: Juan Pablo Paoloni tras su victoria en el Clásico Internacional Simón Bolívar: "Estoy muy contento y feliz"

Suscríbete a nuestros canales

La tarde noche del domingo 26 de octubre del 2025 quedará en la memoria de la afición hípica venezolana con la victoria del jockey argentino Juan Pablo Paoloni en el 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) con el ejemplar Astuto, presentado por Humberto Correia para el Stud Los Audaces en el Hipódromo Internacional La Rinconada, en distancia de 2.400 metros con un tiempo oficial de 156’2.

Juan Pablo Paoloni: Entrevista Meridiano Victoria Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Tras lograr su victoria en el magno evento del calendario hípico venezolano, el destacado látigo internacional conversó en entrevista exclusiva para Meridiano Web desde los espacios de la pista del óvalo de Coche a fin de ofrecer sus impresiones:

“Estoy feliz y muy contento de poder ganar. Estoy agradecido a la gente de Venezuela por la invitación a Don Luis, al señor Humberto, a su hijo, al señor Cristian (Viola) del Stud Transformers. A todos ellos estoy agradecido y gracias por cómo me trataron”.

Finalmente, el jinete Paoloni manifestó con alegría que volverá pronto a nuestro país por lo que estaremos atentos a su próxima visita.

Doblete: Paoloni R41 La Rinconada

Hay que destacar que este domingo el argentino Paoloni visitó al recinto de ganadores de la arena de Coche en dos oportunidades: Con la yegua Princesa Fina en la séptima carrera del ciclo no válido, entrenada por Humberto Correia Jr., y con el mencionado ejemplar Astuto en los 2.400 metros del Simón Bolívar presentado por Humberto Correia padre.