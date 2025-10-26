Debut a lo grande: Yunta latinoamericana se estrena con victoria en la R41

Suscríbete a nuestros canales

En la séptima competencia de la reunión número 41 fue reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el recorrido de 1.400 metros.

La nomina contó con la participación de siete yeguas inscritas cuya ganadora fue para Princesa Fina (número 7), conducida por el jinete argentino Juan Pablo Paoloni y presentada por el entrenador venezolano Humberto Correia Jr., para los colores del Stud Bou Stable, ademas ser la primera favorita para Gaceta Hípica.

Desarrollo de la competencia: Ciclo No Válido R41 La Rinconada

Desde el mismo momento de la partida la pupila de Correia Jr. se mantuvo en punta de extremo a extremo para dejar parciales de 24’’4 para 400, 48 segundos exactos en los 800, 72’’4 para los 1.200 y el crono dejó en 85’’2 para el tiro de los 1.400 metros.

Princesa Fina es una hija de King Seraf en Queen Love por Great Hunter logró su tercera victoria en 11 presentaciones, al mismo tiempo es la primera victoria tanto para el jinete sureño Paoloni como para el criollo Humberto Correia Jr., en su calidad como entrenador profesional de purasangres, la cual, cuenta con 21 años de edad.