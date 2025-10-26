Hipismo

Así fue el triunfo de Sonny León en el ciclo no válido de la R41 en La Rinconada

Fue con una yegua del entrenador Ismael Martínez que se perfiló como la primera favorita de Gaceta Hípica

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 04:44 pm
A la altura de la sexta competencia de la programación de la reunión número 41, fue para el loter de yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadoras de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros y con la participación de siete corredoras inscritas.

Entre las participantes estuvo la yegua castaña Jenifer Daniela (número 4) montada por el jinete venezolano de talla internacional Sonny León y el entrenamiento de Ismael Martínez para el Stud San Manuelito.

Desarrollo de la carrera: Ciclo no válido R41 La Rinconada

Al momento de la partida la conducida por el Derby Winner, se mantuvo alineada con la alazana Queen Lety (número 6) en punta con parciales de 24,3 los 400 y 48,4 para los 800 metros.

En la entrada de la última curva, la pupila de Martínez avanzó en velocidad por la parte externa de la pista para pasar a la tresañera Marakovits y comandar la carrera en los últimos 100 metros para así cruzar al espejo en franca ganancia.

El resto de los parciales quedaron en: 73’’3 para los 1.200 metros y cerrar el crono en 85’’3 para el recorrido de los 1.400 metros.

La ganadora Jenifer Daniela fue primera favorita para Gaceta Hípica y abonó un dividendo de Bs 67,12 a ganador y Bs. 55,00 el placé.

 

Domingo 26 de Octubre de 2025
