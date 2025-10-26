Estas fueron las primeras palabras del jockey Sonny León tras su reencuentro con la afición hípica en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre en el marco del desarrollo de la cuadragésima primera reunión en el hipódromo La Rinconada, el jinete venezolano Sonny León luego de participar en la cuarta carrera de la programación del ciclo no válido con el potro tresañero Doble Ataque (número 2), que se tuvo que conformar con el séptimo lugar, aprovechó para ser entrevistado por Manuel Rodríguez y Will Narvaez del programa Club Hípico transmitido por Meridiano Televisión, a fin de dar sus impresiones sobre su visita a nuestro país.

Sonny León: Entrevista en vivo La Rinconada

Hay que recordar que el jockey criollo ganador del Kentucky Derby 2022 con el potro Rick Strikes, tendrá entre sus compromisos con la monta del ejemplar norteamericano Gran Yaco en la edición número 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a disputarse a la altura de la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional presentado por su compatriota que también se encuentra presente en el óvalo de Coche: Juan Carlos Ávila.

“Gracias por la bienvenida, gracias por este día tan especial y dar las gracias a Víctor Martínez, Juan Carlos Ávila, al señor Antonio Álvarez. El hipódromo se encuentra muy bonito y bien cambiado. Me siento muy contento, muy orgulloso y para mi es un privilegio estar en el día de hoy (domingo) con este público maravilloso, compartir con las tribunas y este ambiente que nos merecemos”, fueron las primeras palabras del reconocido látigo venezolano desde los espacios de la arena caraqueña.

Sobre su reencuentro de la fanática hípica venezolana que también estaban con la expectativa de verlo competir en la jornada dominical comentó lo siguiente:

“Extrañaba mucho este calor hípico venezolano. Me encuentro en el Norte (Estados Unidos), donde hacemos diariamente carreras como profesional, pero esté espectáculo que estoy observando no lo veo allá. Estoy satisfecho con mi público, estoy satisfecho de brindar un buen espectáculo y agradecido eternamente con toda la actividad hípica”.

