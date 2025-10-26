Así fue el recibimiento del Derby Winner Sonny León en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre se desarrolla la reunión 41 del tercer meeting con 13 competencias que conforma la programación que incluye la selectiva de gala: La 79na edición de Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) en las instalaciones del hipódromo La Rinconada con un total de 17 ejemplares que buscará la victoria en el magno evento del hipismo venezolano.

Es importante destacar que dentro de la cartelera de la jornada dominical están presente dos jinetes de talla internacional para cumplir con sus compromisos en el óvalo caraqueño.

Sonny León: Presencia R41 La Rinconada

Uno de ellos es el jinete venezolano Sonny León quien actualmente cumple campaña en los Estados Unidos y para esta ocasión tendrá un total de ocho montas, pues tuvo la oportunidad de conducir al tresañero My Returning Mate en la primera carrera, y fue capaz de llegar tercero.

A través de un video publicado por las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) se puede observar al ganador del Kentucky Derby 2022 trasladándose al paddock descubierto de la arena caraqueña y al mismo aprovechó de saludar a entrenadores y personal de la mencionada institución.