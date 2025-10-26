La Rinconada: Estos son los retirados de la Reunión N°41 del 26-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 26 de octubre, a partir de la 12:35 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 41, con una emocionante programación que incluye 13 competencias entre ellas la prueba central más esperada del calendario hípico: La edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

El 5y6 Nacional que se supera semana a semana se activa desde la octava carrera en búsqueda del récord consecutivo número 28 del presente año en recaudación.

La Rinconada: Retirados Caballos Reunión 41

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que dos ejemplares no podrán competir en la reunión 41 de la octava fecha del tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 41 son:

Carrera 2 #6 Marisma por Traumatismo miembro posterior derecho.

Carrera 13 #13 El Kamilo por Claudicación miembro anterior derecho.