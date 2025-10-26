Entérate de la opinión personal de Gustavo Ávila sobre la nómina oficial del 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebra este domingo 26 de octubre su reunión hípica número 41 con la disputa de 13 competencias, que incluyen el magno evento del calendario venezolano: El 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

La prueba, que define al campeón, se corre sobre 2.400 metros, originalmente, la nómina la conformaban 18 equinos, pues con el retiro de El Kamilo quedó en 17 participantes inscritos.

Hay que destacar, que el Clásico Internacional Simón Bolívar atrae la atención de la afición y reúne a los mejores purasangres no solo nacionales sino importados para coronar al campeón del mencionado magno evento.

Desde las instalaciones del Jockey Club Venezuela del óvalo caraqueño una de las personalidades que se encuentra presente es sin duda el ex jinete venezolano Don Gustavo Ávila, ganador en tres ocasiones de esta importante prueba selectiva de renombre hípico nacional: Senegal (1957), la yegua argentina Pensilvania (1959) y Prenupcial (1961).

Ávila aprovechó de conversar en entrevista con el equipo de Meridiano Web acerca de sus impresiones del Clásico Simón Bolívar que se disputará a la altura de la 13era competencia, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

“Es una carrera bastante pareja, pues vienen ejemplares importados y hay que respetarlos. Entre ellos el caballo de Juan Carlos Ávila, Gran Yaco que es un caballo de segunda y tercera categoría. Para mi que gane el mejor, deseándoles suerte a todos los que van a competir en este Gran Clásico Simón Bolívar.”