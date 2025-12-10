Sergio Ramos habría recibido una oferta desde la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes de invierno podría presenciar uno de los movimientos más sorprendentes con el posible regreso del legendario defensor español Sergio Ramos al fútbol de élite en Europa.

Según reportes de diversos medios españoles, el Manchester United de la Premier League ha presentado una oferta formal para hacerse con los servicios del zaguero, quien finaliza su contrato con el Monterrey de México este 31 de diciembre.

Su paso en México

Sergio Ramos, de 39 años, puso fin a su etapa con el CF Monterrey de la Liga MX, club al que llegó a principios de año. Durante su estancia en México, el exjugador y capitán del Real Madrid demostró que aún tiene mucho que aportar:

Disputó un total de 32 partidos y contribuyó con siete goles, una cifra notable para un defensa central. Su inmensa trayectoria y experiencia le valieron para llevar la cinta de capitán en la mayoría de sus compromisos con el equipo mexicano.

Al no renovar su vínculo, se convertirá en agente libre a partir de enero, lo que facilita su fichaje sin costo de transferencia.

El interés de los "Red Devils"

El club inglés, consciente de su necesidad de liderazgo y solidez en la línea defensiva, ve en Sergio Ramos una oportunidad única para reforzar su plantilla.

A pesar de que el nivel físico del español ya no es el de hace unos años, el Manchester United valora primordialmente su experiencia, seguridad en la zaga y su capacidad de liderazgo para guiar a los talentos jóvenes del equipo.

Cabe destacar, que un factor que podría acelerar la operación es que Ramos tiene como principal objetivo regresar al fútbol competitivo del Viejo Continente para afrontar su último gran desafío antes del retiro.