Sergio Ramos se estrena fuera de la cancha de fútbol con ‘Cibeles’

La ex leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos ha decidido dar el salto a la música. El jugador del Monterrey en el fútbol mexicano, este sábado dio a conocer su primer tema en solitario, que lleva por nombre 'Cibeles', el cual estará disponible en todas las plataformas digitales este 31 de agosto.

No es la primera vez que Ramos tiene participación en un proyecto musical, ya había realizado colaboraciones anteriormente con diferentes artistas, como Los Yakis en 'No me contradigas' y Demarco Flamenco en 'Otra estrella en tu corazón'. El español, también fue confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León.

Pero ahora, en este nuevo capítulo 'Cibeles' sella su debut como solista.

Cibeles honor al Real Madrid

Todo señala que su nuevo tema representa un homenaje al Real Madrid y una clara afirmación de su sentimiento madridista.

Este sábado, a través de sus redes sociales, lanzó un adelanto del video musical del tema, donde se ve que repasa algunos de los momentos más destacados del defensa con el equipo merengue, e incluye la copa de la Liga de Campeones, terminando en la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, el flamante espacio de celebración de los éxitos del club.

Es de recordar que, el historial del sevillano, quien registró 15 temporadas en el club merengue, guarda cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.