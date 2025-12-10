¡Locura de dinero! Se revelan los jugosos premios de la NBA cup

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la emoción de las semifinales de la NBA Cup se define , la liga ha puesto en evidencia la gran motivación financiera detrás del primer torneo de mitad de temporada: las recompensas económicas para los jugadores son extraordinarias.

Una gráfica detalla la distribución de los premios en efectivo por jugador, lo que explica en parte la intensidad con la que se han disputado los partidos de este novedoso certamen.

Así se reparte la bolsa de premios por jugador

Los montos son asignados a cada jugador del equipo, dependiendo de la ronda en la que queden eliminados o si se coronan campeones:

Ganador del campeonato (Champion): Cada jugador del equipo campeón recibirá $530,933 dólares.

Perdedor del campeonato (Subcampeón): Cada jugador del equipo que pierda en la Final recibirá $212,373 dólares.

Perdedor de las semifinales: Cada jugador de los equipos eliminados en esta ronda recibirá $106,187 dólares.

Perdedor de los cuartos de final: Cada jugador de los equipos que cayeron en la primera ronda de eliminación recibirá $53,093 dólares.

Contratos "Two-Way"

Es importante destacar que los jugadores con contratos de dos vías ("Two-Way Players") recibirán el 50% de las cantidades indicadas anteriormente. Estos jugadores, que dividen su tiempo entre la NBA y la G League, también se ven beneficiados por la bolsa de premios, aunque con una proporción ajustada a su tipo de contrato.

Un incentivo que impulsa la competencia

La inyección de estos premios económicos, considerados "una locura" por algunos analistas, no solo ofrece un incentivo significativo más allá del honor y el trofeo, sino que también garantiza que las estrellas y los jugadores de rol tomen cada partido del torneo con la máxima seriedad. La diferencia entre ser campeón y subcampeón es de más de 300 mil dólares por jugador, una cifra que sin duda añade un elemento extra de presión y emoción a la gran final.