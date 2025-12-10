Quinta presea dorada para Donis Coronel: el maestro venezolano brilla en el WKC World Championship

Suscríbete a nuestros canales

El karateca venezolano Donis Coronel volvió a dejar en alto el nombre de Venezuela al conseguir su quinta medalla de oro en la trayectoria del prestigioso WKC World Championship, el campeonato mundial de artes marciales abiertas. El evento se celebró el pasado 26 de octubre en Buffalo, Nueva York.

Coronel demostró una vez más su alto nivel competitivo al obtener la medalla de oro en la categoría Creative Weapons y una medalla de plata en Chinese Forms. Con estas dos nuevas preseas, el atleta sumó logros significativos para la delegación WKC Venezuela.

Éxito de la delegación venezolana

El WKC World Championship, que reúne a competidores de más de 15 países, fue testigo del buen desempeño de los atletas venezolanos

, a pesar de contar con solo seis atletas en la competencia Este resultado consolida a la delegación WKC Venezuela como una de las más destacadas dentro del evento.

Mirando a Cádiz 2026

Tras esta exitosa participación, el Maestro Donis Coronel ya se encuentra enfocado en su preparación para la próxima edición del WKC World Championship. El campeonato se celebrará en Cádiz, España, en 2026, donde Coronel aspira a conquistar una nueva medalla para Venezuela.