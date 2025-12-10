Xabi Alonso y un dato para permanecer en Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso es uno de los entrenadores más prometedores del fútbol español. Como dirigente del Real Madrid se encuentra constantemente en el ojo del huracán por sus buenos y malos resultados. Sin embargo, hay una dato que lo ayuda a tener su lugar asegurado de cara al futuro.

Alonso en los últimos 7 juegos del Real Madrid ha registrado: 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Esta situación lo llevó a perder puntos en LaLiga contra: Rayo Vallecano, Elche, Girona y Celta de Vigo; perdiendo el liderato de la competición y situándose a 4 puntos del FC Barcelona.

La última derrota 0-2 contra el Celta y el pésimo juego del equipo, mantiene en vilo la continuidad de Xabi. Sin embargo, tiene un dato que lo respalda: Alonso registra un 70.4% de victorias, solo superado por Pellegrini (75%), Mourinho (71.9%) y Ancelotti (70.8%) en la era de Florentino Pérez.

Xabi Alonso y su tarea para evitar el despido

Xabi Alonso es el principal señalado por el mal momento futbolístico del Real Madrid. Una derrota contra el Manchester City, mostrando un pésimo nivel de juego y de intensidad podría provocar el despido del entrenador. Sin embargo, no se cree que esto ocurra post partido y sí al finalizar 2025.

Alonso para evitar el despido solo debe aplicar conceptos claros, que cada futbolista sea intenso en el juego y teniendo la pelota de manera productiva. Explotar el talento de sus atacantes jugando con la electricidad de sus atacantes y controlando la pelota con una mitad de cancha combativa.

Cada vez que el Madrid salió campeón no lo hizo a través del juego bonito y el tiki-taka del rival. Los merengues con su estilo, suelen combinar buen juego con explosividad y eso dio resultado con Zidane, Ancelotti y Mourinho. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado históricamente?