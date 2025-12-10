Magic y Knicks se citan en Las Vegas por la semifinal de la NBA Cup

Suscríbete a nuestros canales

Orlando Magic y New York Knicks se han ganado con mérito su pasaje a Las Vegas, la sede de la se han ganado con mérito su pasaje a Las Vegas, la sede de la NBA Cup , tras imponerse en sus respectivos duelos de cuartos de final. Este enfrentamiento promete ser un duelo apasionante en la Conferencia Este.

El choque entre el Magic y los Knicks se disputará el sábado, 13 de diciembre de 2025, a las 06:30 PM, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Orlando Magic: la remontada y el ascenso de Bane

El Magic se convirtió en el primer semifinalista del Este al vencer al Miami Heat con un marcador de 117-108.

El héroe: La figura indiscutible fue el alero Desmond Bane , quien tuvo una actuación estelar con 37 puntos , 6 rebotes y 5 asistencias. Bane fue clave en la remontada del equipo, especialmente en el último cuarto, donde anotó 15 puntos.

Resiliencia grupal: A pesar de un inicio demoledor del Heat con un parcial de 0-15, el Magic supo reaccionar. El esfuerzo colectivo de Jalen Suggs (20 puntos), Paolo Banchero (18 puntos, 7 rebotes) y Wendell Carter Jr. (doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes) fue crucial para anular la ventaja inicial y tomar el control del partido.

Baja sensible: El equipo de Orlando resistió la ausencia de Franz Wagner, lesionado.

New York Knicks: Brunson al mando y la fuerza colectiva

Los Knicks lograron su primera clasificación a las semifinales de la Copa NBA al derrotar con autoridad a los Toronto Raptors por 117-101 a domicilio.

El motor ofensivo: El base estelar Jalen Brunson demostró su poderío al ser el máximo anotador del encuentro con 35 puntos (26 de ellos en la primera mitad), liderando el ataque neoyorquino.

Aportación sólida: El dominicano Karl-Anthony Towns regresó con un valioso doble-doble de 14 puntos y 16 rebotes , mientras que Josh Hart aportó 21 puntos y la solidez defensiva que caracteriza al equipo. Mikal Bridges (15 puntos) y OG Anunoby (13 puntos) también sumaron.

Dominio defensivo: La disciplina defensiva de los Knicks fue decisiva, secando la ofensiva de los Raptors en el segundo cuarto, donde solo permitieron 13 puntos.

La previa de la semifinal: duelo de estrellas y estilos

El partido en Las Vegas enfrenta a dos equipos con estilos definidos. En cuanto a los aspectos clave, el Orlando Magic se presenta con Desmond Bane como su jugador franquicia reciente, quien lideró la victoria en cuartos, mientras que los New York Knicks tienen en Jalen Brunson a su máximo anotador y líder indiscutible.

Respecto al estilo de juego, el Magic se caracteriza por su rápida reacción y capacidad de remontada, apoyándose en su juventud talentosa. Por su parte, el equipo de Nueva York apuesta por una defensa intensa y una ofensiva centrada en su base estelar.

Finalmente, el duelo directo a seguir será el enfrentamiento entre Bane, Banchero y Suggs contra Brunson, Towns y Hart, con la lucha por el control del ritmo y el dominio en la pintura como el principal foco de atención.

Ambos equipos llegan con un gran impulso anímico: el Magic demostrando carácter para superar una desventaja significativa y los Knicks confirmando su dominio reciente sobre los Raptors y su consistencia.