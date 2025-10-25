Victoria emotiva: Jinete criollo vuelve a ganar en Gulfstream Park tras larga sequía

Suscríbete a nuestros canales

La décima carrera en Gulfstream Park se convirtió en el escenario de un momento especial. El Claiming con un premio de $6.250, disputado sobre 1.100 metros en la pista de arena, con nueve ejemplares en contienda, marcó el reencuentro del jinete venezolano Samuel Marín con el círculo de ganadores en el óvalo de Florida.

Marín condujo a la yegua castaña de cuatro años Miguel’s Belle, preparada por Amador Merei Sánchez, hacia una victoria memorable.

Desenlace de infarto y quiebre de racha: Gulfstream Park

La carrera, que se inició a las 5:30 de la tarde, presentó una intensa lucha por la punta. Los ejemplares Minxy (2) y Motown Mika (5) establecieron un ritmo de competencia fuerte al marcar un parcial de 22.44 segundos para los 400 metros iniciales. Minxy parecía despegar y controlar las acciones, pero la historia cambió de forma radical en la recta final..

La conducida por el criollo Marín mostró un avance decisivo, superó la resistencia de los punteros y cruzó la meta con una ventaja de un cuerpo para dejar en taquilla un dividendo de $6.00 por ganador. Este triunfo representa la primera victoria del año 2025 para Samuel Marín en Gulfstream Park. El jinete no ganaba en este recinto desde el 5 de diciembre de 2024, cuando se impuso con Bedrock Birdie en un claiming de $35.000.

Dominio absoluto: Cuatro venezolanos en el marcador Estados Unidos

Otro dato curioso que resalta la calidad de los profesionales criollos fue el dominio absoluto de los jinetes venezolanos en los puestos de honor. Los cuatro primeros lugares correspondieron a montas de jinetes criollos:

Primer lugar: Miguel’s Belle (8) con Samuel Marín .

Segundo lugar: Moor Strength (7) con Cipriano Gil .

Tercer lugar: Cajun Anthem (9) con Luis Fuenmayor .

Cuarto lugar: Red hot Spark (3) con Leonel Reyes.

Este notable resultado dejó una superfecta con un excelente dividendo de $97.43 en las taquillas, un premio que celebró la fanaticada hípica venezolana.