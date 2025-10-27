David Ortiz bromea con los Blue Jays y su “nueva maldición”

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol siempre ha estado rodeado de supersticiones y curiosas tradiciones, desde las famosas maldiciones de los Cubs y los Red Sox hasta pequeñas rutinas que los jugadores repiten antes de los partidos. En esta Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays, las historias extrañas no se han hecho esperar. Addison Barger, de Toronto, sorprendió al público al convertirse en héroe con un jonrón con bases llenas tras dormir en un sofá antes del primer partido en el Rogers Centre, aunque esa táctica no fue suficiente para evitar la derrota en el segundo encuentro.

El gesto que encendió la polémica

David Ortiz, el legendario Big Papi y ahora comentarista de FOX, ha dado mucho de qué hablar con su estilo único en la transmisión junto a Alex Rodríguez y Derek Jeter. Entre bromas, tragos de tequila y comentarios picantes sobre los Yankees, el dominicano se ha ganado la atención de todos los fanáticos. Durante la Serie Mundial, ha regalado a los entrevistados camisetas con su imagen celebrando un jonrón y la frase "My Dawg", un gesto amistoso que en esta ocasión no tuvo la recepción esperada.

El incidente ocurrió cuando Ortiz le ofreció la camiseta a Addison Barger, quien inicialmente la tomó pero luego decidió devolvérsela.

"Dejé la camiseta. Tiene a los Red Sox en ella. No voy a usar. ¿Estás de broma?", declaró el jugador en conferencia de prensa, subrayando la rivalidad divisional que existe entre él y el equipo de Boston. Lo que parecía un simple gesto de cortesía se convirtió rápidamente en un motivo de atención mediática.

Entre risas, Ortiz no dejó pasar la oportunidad de devolverle el “dardo” a Barger. Comentó que la última vez que un jugador rechazó una camiseta similar, acabó teniendo un mal desempeño, y en el siguiente partido Barger se fue de 4-0 con un ponche incluido. Ahora, todos los ojos están puestos en los Blue Jays para ver si este curioso episodio se queda como una anécdota divertida o si, efectivamente, se transformará en una maldición digna de la historia del beisbol.