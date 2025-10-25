Hazaña en la Serie Mundial: Barger se convierte en el primer jugador con un Grand Slam de emergente

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Azulejos de Toronto, Addison Barger, disparó este viernes su tercer jonrón de la postemporada en el primer juego de la Serie Mundial (WS) ante los Dodgers de Los Ángeles.

El batazo no solo selló la victoria de los Azulejos, sino que también significó el primer Grand Slam conectado por un jugador que consume su turno en calidad de emergente en la historia de la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB). El compromiso se disputó en el Rogers Centre, casa de Toronto, donde el equipo se impuso 11-4.

El triunfo acerca al equipo canadiense a su primera victoria en una Serie Mundial desde su histórica campaña de 1993, cuando ganaron el Clásico de Otoño.

La jugada que marcó el juego

El histórico momento se produjo en la parte baja de la sexta entrada, cuando Barger fue llamado al plato como bateador emergente ante los lanzamientos del relevista mexicano Anthony Banda.

Para ese instante, la pizarra se encontraba 5 carreras por 2 a favor del conjunto local, luego de que Toronto remontara una desventaja inicial. Con un out y bases llenas, Barger esperó el pitcheo.

En cuenta de dos bolas y un strike, Banda lanzó un slider a unas 85 millas por hora en la zona interna del home plate. Barger no desaprovechó el error y conectó un poderoso swing que sacó la pelota por el jardín central-derecho. El Grand Slam impulsó cuatro carreras, sentenciando el juego y ampliando la ventaja a 9-2.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Addison Barger tuvo una velocidad de salida de 106.2 millas por hora y recorrió una distancia de 413 pies.

Los números de Barger en Postemporada

Addison Barger se encuentra en la primera postemporada de su carrera. Su desempeño ofensivo en esta postseason es destacable: