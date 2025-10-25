¡Paliza histórica! Azulejos aplastan a Dodgers en el primer juego de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto derrotaron este viernes a los Dodgers de Los Ángeles por marcador de 11 carreras a 4 en el primer compromiso de la Serie Mundial 2025. El encuentro, disputado en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense, se definió con un rally histórico en la sexta entrada.

Los Blue Jays se afianzaron en su gran ofensiva y, aunque estuvieron abajo en el marcador, lograron desgastar al pitcheo abridor de los californianos, incluyendo al as Blake Snell, quien había estado casi impecable durante la postemporada.

La Crónica del Juego

El abridor de Toronto, Trey Yesavage (mencionado como "Yasavage" en el borrador), tuvo problemas iniciales. En la parte alta de la segunda entrada, otorgó boleto al receptor Will Smith. Seguido de un imparable de Max Muncy. Con corredores en primera y segunda, Kiké Hernández conectó imparable para que los Dodgers abrieran el marcador.

Los californianos añadirían otra anotación en la alta de la tercera, cuando Yesavage otorgó dos boletos consecutivos a Mookie Betts y Freddie Freeman, lo que fue aprovechado por el careta Will Smith con un sencillo productor, poniendo la pizarra 2-0 a favor de Los Ángeles.

Los Azulejos respondieron en la parte baja de la cuarta. El receptor mexicano Alejandro Kirk conectó un sencillo al jardín derecho. Acto seguido, Daulton Varsho empalmó un jonrón por todo el jardín central para igualar el encuentro 2-2.

Rally histórico y Grand Slam de emergencia

El punto de inflexión llegó en la parte baja de la sexta, cuando los canadienses coronaron un rally de nueve anotaciones que rompió el juego.

Con las bases llenas, el emergente Addison Barger se convirtió en el primer bateador en la historia de la Serie Mundial en conectar un Grand Slam como emergente, un batazo que amplió la ventaja y puso la pizarra 6-2.

Dos bateadores después de Barger, el receptor Alejandro Kirk conectaría su propio jonrón, un cuadrangular por el jardín izquierdo, para poner las cifras definitivas de 11-4. Por los Dodgers, Shohei Ohtani conectó un jonrón de dos carreras en la séptima, pero fue insuficiente.

El Segundo de la Serie

La Serie Mundial continuará este sábado en el Rogers Centre. Los Dodgers enviarán a la loma al derecho japonés Yoshinobu Yamamoto, mientras que los Azulejos de Toronto contragolpearán con el as derecho Kevin Gausman.