Estos son los lanzadores para el Juego 3 de la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos

El Clásico de Otoño vuelve al ruedo este lunes 27 de octubre. Luego de un inicio trepidante en el Rogers Centre de Toronto, Azulejos y Dodgers se reencontrarán esta noche en el Dodger Stadium de Los Ángeles, para el tercer juego de una serie que, de momento, se encuentra igualada a una victoria por bando.

Sin duda alguna, este tercer compromiso será sumamente clave, ya que puede marcar una tendencia para lo que viene, y en el caso de Toronto, un triunfo les aseguraría que, en el peor de los casos, la serie volvería a Toronto para un sexto juego.

Ante la importancia que tiene este juego, tanto Azulejos de Toronto como Dodgers de Los Ángeles irán con lanzadores realmente fuertes como abridores de este desafío, ambos con experiencia previa en Series Mundiales, por lo que el duelo de pitcheo promete ser verdaderamente espectacular y memorable.

Duelo de lanzadores para el Juego 3

Por los locales, los Dodgers de Los Ángeles, el encargado de subir a la lomita será el derecho Tyler Glasnow, quien ha tenido una postemporada magnífica. En 13.1 innings de labor, el diestro ha dejado efectividad de 0.68, por lo que se ha visto sólido. Además, el roster actual de los Azulejos le batea de por vida para .202, por lo que tiene argumentos para soñar con una salida de calidad.

En la otra acera, Toronto irá con un "zorro viejo", como lo es Max Scherzer. Esta será la quinta apertura de Scherzer en una Serie Mundial, instancia en la que tiene récord de 1-0 y efectividad de 3.26. Al igual que Glasnow, "Mad Max" tiene también números positivos ante el roster de los Dodgers, ya que le batean para tan solo .225 en su carrera.