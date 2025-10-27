Dominio Histórico: Yamamoto se une a Newhouser y McGregor con este récord de visitante en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol moderno, donde el uso del bullpen es la norma, lanzar un juego completo es ya una rareza. Lograr juegos completos consecutivos en una sola postemporada es una gesta heroica. Pero hacerlo además ambos como visitantes, enfrentando la presión del público rival, es una hazaña de dominio y resistencia que la MLB solo ha visto tres veces en los últimos 95 años.



El club más exclusivo: dominio absoluto fuera de casa

Esta lista de élite incluye a lanzadores que desafiaron la lógica del pitcheo moderno y de su época. Los criterios son extremadamente estrictos:

Juegos Completos (CG): Lanzar las 9 entradas en dos aperturas consecutivas. En una Postemporada Única: La racha debe ocurrir dentro del mismo año. Condición de Visitante: Ambas aperturas deben ser fuera de casa.



Desde 1930 hasta 2025, solo tres nombres han cumplido con esta increíble muestra de resistencia y control bajo la mayor presión:

Hal Newhouser en 1945 con los Detroit Tigers. Scott McGregor en 1979 con los Baltimore Orioles. Yoshinobu Yamamoto en 2025 con Los Angeles Dodgers.

De la Leyenda de la Preguerra a la Estrella Moderna

La presencia de Yoshinobu Yamamoto en esta lista, casi 50 años después del último registro y 80 años después del primero, resalta la singularidad de su logro en la era de la alta especialización de lanzadores.

1. Hal Newhouser (1945)

"Prince Hal", miembro del Salón de la Fama, dominó el pitcheo durante la era de la Segunda Guerra Mundial. Su doblete de juegos completos en la postemporada de 1945 es un testimonio de la durabilidad de los lanzadores de su tiempo, estableciendo un estándar de hierro en la carretera.

2. Scott McGregor (1979)

El zurdo de los Baltimore Orioles logró la hazaña en la postemporada de 1979. McGregor representa la última generación de lanzadores que rutinariamente se esperaba que terminaran lo que empezaban, incluso en las series de campeonato.

3. Yoshinobu Yamamoto (2025)

El as japonés, Yoshinobu Yamamoto, se une a esta lista histórica en 2025. Su logro no solo es un récord, sino una declaración de intenciones: demostrar que los lanzadores con dominio élite pueden trascender las tendencias modernas y asumir la carga completa, superando el ruido y la presión de los estadios visitantes de la Postemporada MLB.

La rareza en la era moderna

Este récord de postemporada se vuelve cada vez más difícil de romper con la gestión de lanzadores actual, que prioriza los límites de pitch count y la efectividad del bullpen. La gesta de Yamamoto en 2025 no solo lo coloca junto a leyendas de la talla de Newhouser, sino que también subraya su estatus como un as de la MLB capaz de llevar a su equipo a la victoria con resistencia y dominio total.