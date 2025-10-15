Yoshinobu Yamamoto entra en los libros de historia con juego completo en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Yoshinobu Yamamoto tuvo una notable apertura el pasado martes en la Serie de Campeonato ante los Cerveceros de Milwaukee, lanzado el juego completo y haciendo historia en Grandes Ligas. El japonés de los Dodgers de Los Ángeles fue clave en el triunfo californiano y su nombre quedará en los libros de récords tras esta joya monticular.

El nipón de 27 años ha venido haciendo ajustes en su repertorio y en esta salida demostró su importancia dentro de la rotación de abridores de Dave Roberts, logrando la ruta de nueve innings y mostrando un dominio de principio a fin, pese a ser castigado temprano por el venezolano Jackson Chourio.

Yoshinobu Yamamoto y una salida histórica en octubre

Yoshinobu Yamamoto firmó una actuación memorable que quedará grabada en la historia de la postemporada. En nueve entradas impecables, el japonés permitió apenas tres hits y una carrera, concedió un solo boleto y ponchó a siete rivales, demostrando un control y una serenidad dignos de un veterano. Con esta joya monticular, se convirtió en el primer lanzador en lanzar un juego completo sin permitir corredores en posición de anotar en playoffs desde el juego sin hits de Roy Halladay en 2010 ante los Rojos de Cincinnati.

El dominio de Yamamoto también marcó un hito para los Dodgers, que no veían una actuación completa en postemporada desde la recordada blanqueada de José Lima en 2004. Además, ningún lanzador había logrado un juego completo en playoffs desde Justin Verlander en la Serie de Campeonato de 2017. Su desempeño no solo reafirma su talento y capacidad para responder bajo presión, sino que también consolida su llegada a las Grandes Ligas como una de las más impactantes en los últimos años.

Con esta actuación, Yamamoto se une a una lista corta pero prestigiosa de lanzadores que han dejado huella en la historia de la Postemporada. Su juego completo no solo devolvió la confianza a la rotación de los Dodgers, sino que también marcó un hito para el beisbol japonés, al convertirse en el primero de su país en lograr semejante hazaña en esta instancia. Lo que comenzó con un jonrón en el primer lanzamiento terminó con una demostración de dominio absoluto.