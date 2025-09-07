Ejemplar Self Improvement gana el Korea Sprint (G3) y asegura su pase para la Breeders’ Cup Sprint

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este domingo 07 de septiembre se disputó una nueva edición del Korea Sprint (G3) en Seoul Racetrack Park situado en Corea del Sur, para la distancia de 6 furlones (1.200 metros) en pista de arena.

Esta selectiva de grado forma parte del calendario del Challenger series de la Breeders’ Cup y es la clasificatoria para la Breeders’ Cup Sprint (G1), a realizarse en el óvalo Del Mar entre los días 31 de octubre y el 1ro de noviembre.

Self Improvement: Victoria Korea Sprint clasifica Breeders’ Cup Sprint

El ejemplar de seis años Self Improvement (número 7) se llevó el triunfo de esta prueba selectiva surcoreana, con la monta del jinete Jerry Chau y entrenado por Manfred Man, que mostró un fuerte duelo en los metros finales junto al otro competidor Chikappa y el pupilo de Man no aguantó el acoso y avanzó de forma sorprendente para cruzar el espejo con total demostración.

Tras culminar la prueba selectiva, su jinete Jerry Chau comentó: “En la recta final mi caballo tenía un corazón muy grande. Cuando el otro caballo le pasó, intentó ir de nuevo y luchar. Me siento muy feliz con este triunfo”.

Con esta victoria el ejemplar Self Improvement asegura su pase directo como representante del Corea del Sur para la reconocida Breeders’ Cup Sprint (G1).

“Es increíble y es un honor representar a Hong Kong junto al entrenador Manfred Man. Es un gran honor para mí y este caballo (Self Improvement) tme trae éxito, dijo el látigo asiático.